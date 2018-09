Myanmars mektige hær burde fjernes fra politikken i landet, uttaler FNs etterforskere i sin sluttrapport om overgrep og drap på rohingyaer.

FN-granskerne gjentar kravet om at ledende myanmarske generaler må rettsforfølges for folkemord mot den muslimske folkegruppen.

Den sivile regjeringen i Myanmar burde fremme fjerningen av de militære fra det politiske livet i Myanmar, heter det i FN-rapporten.

De militære preger det hovedsakelig buddhistiske landet. De har en firedel av setene i nasjonalforsamlingen og kontrollerer tre departementer.

FNs analyse er basert på 18 måneders arbeid og intervjuer av mer enn 850 personer.

Myanmars militære avviser blankt å ha gjort noe galt, og hevder militæraksjonene var nødvendig for å få bukt med militante rohingya-opprørere.

FN-granskerne mener imidlertid at den militære taktikken har vært voldsomt overdimensjonert sett i forhold til den faktiske sikkerhetstrusselen.

Rundt 720.000 medlemmer av den muslimske rohingya-minoriteten ble for ett år siden drevet på flukt over grensa til Bangladesh, etter at regjeringsstyrker rykket inn og satte fyr på over 50 landsbyer.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned, og FN har tidligere anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

(©NTB)

Mest sett siste uken