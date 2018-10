FN frykter for liv og sikkerhet til tusenvis av migranter på vei til USA

FN er bekymret for både den humanitære situasjonen og sikkerheten til de tusenvis av menneskene som har sluttet seg til migrantmarsjen fra Honduras til USA.

Marsjen startet i Honduras og har de siste dagene fortsatt gjennom El Salvador og Guatemala i Mellom-Amerika. I helgen greide tusener å ta seg over grensen til Mexico, og nå er de på vei nordover til USAs grense i håp om et bedre liv. Turen tar flere uker til fots.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret både for den humanitære situasjonen og for at migranter skal bli utsatt for angrep og bortføringer på sin vei gjennom Mexico.

– Det haster med å stabilisere situasjonen, sa talsmann Adrian Edwards under en pressebrifing i Genève tirsdag.

Karavanen er blitt stadig større etter hvert som flere har sluttet seg til underveis. Ifølge FNs anslag består den nå av rundt 7.000 mennesker.

Mandag kveld ankom de første migrantene byen Huixtla sør i Mexico etter å ha marsjert åtte timer fra grensen. Ifølge Edwards har FN trappet opp innsatsen ved Mexicos grense for å hjelpe myndighetene med registrering av asylsøkere og identifisering av spesielt utsatte personer.

Gir opp?

Det er andre gang i år at det organiseres en marsj for mellomamerikanere som vil forsøke å ta seg over grensen til USA. Migrantene beskrives som en uensartet gruppe. Mange kvinner og barn er med på marsjen, og en stor del flykter fra vold og fattigdom i hjemlandet.

Den første marsjen startet i Mexico i april og besto av 1.200 personer. Da gruppen nådde grensen til California, var det imidlertid bare 200 personer igjen. Det samme kan komme til å skje denne gangen, enten fordi folk reiser hjem igjen eller fordi de velger å søke asyl i Mexico.

Myndighetene i de aktuelle landene har forsøkt å få migrantene til å snu, og søndag ble det meldt at rundt 2.000 migranter fra Honduras var på vei hjem igjen etter å ha fått hjelp av myndighetene i Guatemala.

Trump truer

Migrantene er blitt et viktig politisk tema i USA i forkant av mellomvalget om knapt to uker. President Donald Trump hevder det er «ukjente folk fra Midtøsten» blant migrantene uten å si noe om hvor han har opplysningen fra. Han har også truet med å kutte bistanden til migrantenes hjemland.

En gruppe journalister fra nyhetsbyrået AP, som har reist med karavanen i en uke, har snakket med personer fra både Honduras, Guatemala og El Salvador, men de har ikke sett noen tegn til personer fra Midtøsten.

Enkelte har spekulert på om det finnes politiske krefter som står bak marsjen, og som ønsker å utnytte den til å skaffe Republikanerne flere stemmer i mellomvalget. Ifølge AP tyder imidlertid alt på at marsjen begynte med en gruppe på 160 mennesker i Honduras som besluttet å gå nordover i samlet flokk for å søke asyl.

