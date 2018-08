FN gjør det lettere å levere nødhjelp til Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd har vedtatt et amerikansk forslag som går ut på at sanksjonene mot Nord-Korea ikke skal hindre at det blir levert humanitær hjelp til landet.

Forslaget ble vedtatt mandag etter flere uker med forhandlinger.

Nesten halvparten av Nord-Koreas befolkning, det vil si 10 millioner mennesker, er underernært, ifølge FN-kilder.

De har også meldt at matproduksjonen i landet gikk ned i fjor.

FN-sanksjonene skal i utgangspunktet ikke hindre nødhjelp, men hjelpeorganisasjoner har påpekt at tungt byråkrati og tiltak mot banker gjør det vanskelig å få inn livsviktig hjelp.

De nye retningslinjene skal bidra til at hjelpeorganisasjoner og FN-byråer raskt skal kunne få unntak fra komiteen som har ansvar for å overvåke sanksjonene.

FN opplever imidlertid en betydelig underfinansiering av organisasjonens hjelpearbeid i Nord-Korea. De eneste landene som har svart på FNs henvendelse, er Sverige, Sveits, Canada og Frankrike. De har til sammen gitt nær 100 millioner kroner, mens FN har bedt om nesten ti ganger så mye.

FNs sikkerhetsråd har i flere runder iverksatt strenge sanksjoner mot Nord-Korea som følge av at landet har utviklet atomvåpen og langtrekkende raketter. Både Kina og Russland ønsker å lempe på sanksjonene, men USA vil i stedet opprettholde presset for å få landets leder Kim Jong-un til å avvikle de omstridte våpenprogrammene.

FN-eksperter meldte i forrige uke at Nord-Korea greier å omgå sanksjonene ved å laste olje fra skip til skip i internasjonalt farvann, og ved hjelp av ulovlige banktransaksjoner og våpensalg.

