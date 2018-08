FN-granskere mener Myanmars generaler har begått folkemord

FN-granskere mener Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

– Myanmars øverste generaler, blant dem forsvarssjef Min Aung Hlaing, må etterforskes og straffeforfølges for folkemord i delstaten Rakhine, samt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i Rakhine, Kachin og Shan, konkluderer en gruppe FN-granskere.

FN-granskerne, som har et mandat fra FNs menneskerettsråd, har blant annet intervjuet hundrevis av flyktninger fra Myanmars muslimske rohingya-minoritet, som for ett år siden var blant de over 700.000 som ble drevet på flukt fra Rakhine til Bangladesh.

Granskerne har også analysert satellittbilder som de mener viser hvordan myanmarske regjeringsstyrker systematisk satte fyr på rohingya-landsbyer i Rakhine.

