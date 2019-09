FN har klimautslipp som et lite land

FNs generalsekretær António Guterres lyttet lørdag til budskapet til den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg under FNs klimatoppmøte for unge i New York. Nå krever FN-ansatte at verdensorganisasjonen gjør mer for å redusere eget klimaavtrykk. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

FN-systemet og dets over 40.000 ansatte har like store klimautslipp som et lite land.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Nærmere 2.000 FN-ansatte ber nå i et åpent brev til generalsekretær António Guterres om at det tas grep for å redusere verdensorganisasjonens klimaavtrykk, skriver Reuters. FN har 44.000 ansatte i over 60 land, samt titusenvis av praktikanter, korttidsansatte og soldater i fredsbevarende styrker. Beregninger FN selv har foretatt, viser at disse sto for utslipp av rundt 2 millioner tonn CO2 i fjor, omtrent det samme som land som Malta og Liberia. Flyreiser Nærmere halvparten av FN-utslippene skyldes flyreiser, og det må gjøres mer for å redusere verdensorganisasjonens klimaavtrykk, mener brevskriverne. Blant dem som høstet sterk kritikk for sine mange flyreiser, var den daværende lederen for FNs miljøprogram (UNEP), Erik Solheim. En revisjonsrapport viste at han hadde reist for over 4,2 millioner kroner i løpet av sine 22 første måneder i jobben. Flere land kuttet i protest pengestøtten til UNEP, og Solheim valgte å gå av. Etterlyser modige skritt – Vi er nødt til å være mer ambisiøse, heter det i brevet fra de nærmere 2.000 FN-ansatte til Guterres. – La oss se på hvordan vi selv påvirker klimaet, og la oss ta modige skritt for å adressere klimakrisen, lyder oppfordringen til Guterres. Blant forslagene som lanseres, er kutt i rause diettsatser som gjør det lukrativt å foreta jobbreiser. Brevskriverne foreslår også at FN-ansatte skal belønnes dersom de velger å ikke fly businessklasse, fordi disse setene opptar mer plass på flyene enn vanlige seter og derfor også gir større CO2-utslipp per passasjer. Planter trær FNs pensjonsfond må også trekke ut sine investeringer i fossil energi, og FN-kontorer bør utelukkende benytte fornybar energi, lyder et par av de andre forslagene. Guterres hilser initiativet velkommen og deler brevskrivernes syn på at FN bør gå foran som et godt eksempel i kampen mot skadelige klimautslipp. Mange avdelinger i FN er alt klimanøytrale, påpeker han, og viser til at de kompenserer for utslipp ved, blant annet ved å plante trær. (©NTB)