FN: Historisk få kvoteflyktninger bosatt i 2020

2020 kommer til å bli det året der færrest kvoteflyktninger fikk et nytt hjemland i moderne historie, advarer FNs høykommissær for flyktninger.

UNHCR opplyser at det fram til september kun var bosatt 15.425 kvoteflyktninger så langt i år. Den pågående koronapandemien er årsaken til dette.

– Vi hadde å gjøre med et skuffende lavt tak for bosetting i utgangspunktet, en kvote på mindre enn 50.000 for hele året. Og dette ble ytterligere påvirket av at covid-19 utsatte avganger og satte noen bosettingsprogrammer på pause, sier assisterende høykommissær Gillian Triggs.

UNHCR oppfordrer verdens land til å bosette så mange flyktninger som mulig i årets siste uker, og til å opprettholde kvotemålene for 2021.

– Med dagens nivåer ligger vi an til den laveste bosettingen på nesten to tiår, sier Triggs.

Av flyktningene som er bosatt så langt i år, utgjør flyktninger fra Syria 41 prosent og Kongo 16 prosent. De resterende kommer fra 47 forskjellige land.

(©NTB)

Reklame Nå: Black Week er igang hos Fjellsport med kupp på hundrevis av varer