FN holder tilbake mat til opprørskontrollerte områder i Jemen

FNs matvareprogram (WFP) har delvis stanset matleveransene til opprørskontrollerte områder i Jemen etter anklager om at opprørerne selv beholder nødhjelpen.

Ifølge WFP har det kommet opplysninger om at houthi-opprørerne unnlater å la maten komme de mest sultne innbyggerne til gode.

FN-organisasjonen opplyste fredag at den har stanset sine operasjoner i hovedstaden Sana, som har vært kontrollert av opprørerne siden 2014.

Suspensjonen vil ramme rundt 850.000 mennesker, heter det i en uttalelse.

Avgjørelsen iverksettes mindre enn en uke etter at en WFP-leder anklaget opprørerne for at mat har kommet på avveie. Houthiene avviser anklagene.

WFP ønsker at det opprettes et biometrisk registreringssystem som kan sørge for at maten kommer til dem som trenger den mest.

Ifølge WFP har organisasjonen gjentatte ganger bedt opprørerne om rom og frihet til å operere upartisk og uavhengig.

Nyhetsbyrået AP rapporterte ved årsskiftet at væpnede fraksjoner på begge sider av konflikten stjeler mat det er stort behov for, enten ved at den deles ut til krigere, eller ved at den selges videre for å skaffe penger. Ifølge AP blokkerer enkelte grupper også leveranser til lokalsamfunn som de anser som sine fiender.

