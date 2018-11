FN innkaller til krisemøte etter russisk angrep på ukrainske fartøy

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag etter at Russland skjøt og tok kontroll over tre ukrainske fartøy i Svartehavet søndag.

Det opplyser USAs FN-ambassadør Nikki Haley på Twitter.

Det er Ukraina og Russland som har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

I en uttalelse fra den ukrainske marinen tidligere søndag ble det varslet at to fartøy var truffet, et av dem er kanonbåten Berdyansk. Russiske styrker hadde også ha tatt kontroll på over totalt tre ukrainske fartøy.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB bekreftet søndag at de har bordet og gjennomsøkt de ukrainske militærfartøyene ved Kertsjstredet.

– For å stoppe de ukrainske militærfartøyene brukte vi våpen, bekreftet en talsperson fra FSB.

