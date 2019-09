FN innleder etterforskning av angrep nordvest i Syria

FN-generalsekretær António Guterres har nedsatt en komité som skal etterforske angrep mot sivile nordvest i Syria.

Komiteen skal begynne arbeidet 30. september.

Guterres' talsmann Stephane Dujarric sier at komiteens etterforskning, som skal ledes av den nigerianske generalløytnanten Chikadibia Obiakor, omhandler «liv og død», men at funnene ikke vil bli offentliggjort.

Han avklarte ikke hvorvidt komiteen vil plassere ansvaret for angrepene på noen, og understreket at det ikke er et rettslig organ eller en kriminell etterforskning.

Dujarric sier komiteen vil ta kontakt med Syria, Russland og Tyrkia, og at han håper etterforskerne vil få tilgang til åstedene for angrepene.

Mer enn 1.000 sivile har blitt drept i Idlib de fire månedene som har gått siden syriske regjeringsstyrker med russisk støtte innledet en storoffensiv mot den opposisjonsstyrte provinsen, ifølge FNs menneskerettighetssjef.

Luftangrep har gjentatte ganger truffet sykehus og andre bygg der sivile ferdes. 30. april innledet Syrias regjering, da også med russisk støtte, en militæroffensiv mot opprørsstyrker i provinsene Hama og Idlib. Offensiven har tvunget tusenvis på flukt.

En våpenhvile i regionen kollapset i august.

