FN inviterer til fredssamtaler for Jemen i september

FN vil invitere de krigførende partene i Jemen til samtaler i Genève den 6. september.

Under møtet skal deltakerne diskutere et rammeverk for fredsforhandlinger, opplyste FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffiths, under et møte i Sikkerhetsrådet torsdag.

Han sa også at en «politisk løsning» for å få slutt på krigen i Jemen er «tilgjengelig».

Den over tre år lange krigen har ført til store lidelser for Jemens sivilbefolkning, som har måttet tåle sultkatastrofe, koleraepidemi og et fullstendig sammenbrudd i landets infrastruktur.

Krigen står mellom den jemenittiske Houthi-militsen, som i snart fire år har kontrollert hovedstaden Sana, og en saudiledet koalisjon som ønsker å få gjeninnsatt landets internasjonalt anerkjente president og regjering.

Ifølge FN-eksperter kan Iran være villig til å spille en «konstruktiv rolle» for å få slutt på krigen. Samtidig ser det ut til at Iran fortsatt leverer raketter og droner til houthiene, ifølge en ny FN-rapport som nyhetsbyrået AP har sett utdrag fra.

(©NTB)

