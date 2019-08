FN: Juli ble en blodig måned for sivile i Afghanistan

Afghanske jenter på hest i Kabul. Sivile afghanere har vært mer utsatt for angrep den siste måneden enn de har vært på over to år. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Juli ble den blodigste måneden på over to år for sivile i Afghanistan, ifølge FN. Foreløpige tall viser at over 1.500 ble drept eller såret.

De høye tallene skyldes først og fremst en økning i antall sivile som er blitt rammet av opprørsangrep, opplyser FNs operasjon i Afghanistan lørdag. Ikke siden mai 2017 har så mange sivile blitt såret og drept i løpet av en enkelt måned i landet. Over halvparten ble rammet av bombeangrep. Så sent som onsdag, på månedens siste dag, ble minst 32 mennesker drept da en veibombe rev i filler en buss vest i Afghanistan. Et angrep mot kontoret til visepresidentkandidat Amrullah Saleh i Kabul tok forrige helg livet av minst 20 mennesker. Saleh selv kom uskadd fra angrepet. Opptrapping på bakken Taliban, som nå har kontroll over om lag halvparten av Afghanistan, går hver dag til angrep på politi og soldater, angrep som ofte også rammer sivile. I tillegg har IS etablert seg i landet. Gruppa sikter seg både inn mot sikkerhetsstyrker og den sjiamuslimske minoriteten, som den ytterliggående sunnigruppa mener farer med vranglære. Samtidig som Taliban de siste ukene har sittet i forhandlinger med USA i Qatar, er krigen på bakken trappet opp, ifølge FNs Afghanistan-utsending, Tadamichi Yamamoto. Opptrappingen skyldes trolig at gruppa ønsker å styrke sin forhandlingsposisjon. Flest sivile drept av regjeringsstyrker Tirsdag denne uken offentliggjorde FN en rapport som viser at de fleste sivile som ble drept i første halvår, ble drept av afghanske regjeringsstyrker og allierte utenlandske styrker, ikke av Taliban og andre opprørsgrupper. I alt ble 3.812 sivile såret eller drept i årets seks første måneder. Av de 1.366 som mistet livet, ble 771 drept av styrker som støtter regjeringen i Kabul. Den afghanske regjeringen har stilt spørsmål ved tallene og metoden FN har brukt i rapporten. (©NTB)