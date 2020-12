FN kaller Irans henrettelser av unge lovbrytere for grusomme

FN kommer med en særdeles krass reaksjon etter at Iran henrettet en mann som kun var 16 år da han begikk forbrytelsen han ble dømt til døden for.

Mohammad Hassan Rezaiee ble henrettet tidlig torsdag morgen. Han er den fjerde ungdomsforbryteren som blir henrettet så langt i år.

Ifølge Amnesty International ble han pågrepet i 2007 i forbindelse med at en mann ble knivdrept under en krangel. Han har sittet på dødscelle i over tolv år.

– Henrettelsen av barneforbrytere er kategorisk forbudt i henhold til internasjonal lov, og Iran har plikt til å rette seg etter dette forbudet, sier Ravina Shamdasani, talskvinne for FNs menneskerettskontor.

Hun legger til at FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, fordømmer henrettelsen på det sterkeste, og at kontoret er forferdet over at henrettelsen ble gjennomført til tross for at FN har hatt kontakt med Iran for å finne en løsning på saken.

(©NTB)

