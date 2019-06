FN krever uavhengig granskning etter Mursis død

FNs menneskerettighetskontor krever en uavhengig granskning av hva som førte til at Egypts ekspresident Mohamed Mursi døde i fangenskap.

– Ethvert plutselige dødsfall i fangenskap bør følges opp med en umiddelbar, upartisk, grundig og transparent etterforskning gjennomført av en uavhengig instans for å klargjøre dødsårsaken, sier Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Mursi døde brått under et rettsmøte mandag, nesten seks år etter at han ble styrtet i et militærkupp og pågrepet. Han ble valgt til president i 2012 etter massedemonstrasjonene under den arabiske våren og ble med det Egypts første sivile og demokratisk valgte president.

– Det er blitt uttrykt bekymringer når det gjelder forholdene som Mursi satt fanget under, deriblant tilgangen til adekvat medisinsk hjelp, så vel som tilstrekkelig tilgang til advokater og familie under de nesten seks årene han satt fengslet, sier Colville.

Han peker også på at Mursi tilsynelatende satt isolert i lang tid.

Ifølge Colville må etterforskningen omfatte alle sider ved myndighetenes behandling av Mursi for å finne ut om forholdene han satt fanget under innvirket på dødsfallet.

Statsstyrte egyptiske medier har meldt at Mursi døde av hjerteinfarkt.

Han ble gravlagt få timer etter at han døde med den nærmeste familien til stede. Myndighetene sa nei til en offentlig begravelse.

(©NTB)