FN kritiserer Italia for å nekte redningsskip å legge til kai

Italia truer med millionbøter og beslag av skip som legger til kai med mennesker som er reddet etter forlis i Middelhavet. FN og EU er bekymret.

Nasjonalforsamlingen i Italia har vedtatt en ny lov som gir landets innenriksminister Matteo Salvini utvidede fullmakter til å hindre skip med flyktninger og migranter om bord fra å anløpe italiensk havn.

Loven gir også myndighetene anledning til å beslaglegge fartøy som trosser forbudet mot å legge til kai, og den åpner samtidig for å ilegge kapteinen om bord bøter på opptil 10 millioner kroner.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret over den italienske loven og mener at den kriminaliserer humanitært arbeid.

Uvurderlig rolle

– Straffing av skipskapteiner, det være seg økonomisk eller på annet vis, kan avskrekke private fartøy fra å gjennomføre redningsoperasjoner i en tid der europeiske stater i stor grad har trukket seg fra slike redningsoppdrag i den sentrale delen av Middelhavet, heter det i en uttalelse fra UNHCR.

– Hjelpeorganisasjoner spiller en uvurderlig rolle i arbeidet med å redde livet til flyktninger og migranter som forsøker seg på den farlige ferden sjøveien til Europa, heter det videre.

EU ser også på den nye italienske loven med bekymring og opplyser at den nå vil bli «analysert» for å se om den er i tråd med EUs egne lover på området.

Norsk skip

Leger Uten Grenser samarbeider nå med organisasjonen SOS Mediterranee om redningsoperasjoner i Middelhavet og har leid det norske lasteskipet Ocean Viking.

Skipet, som nå er på vei mot farvannet utenfor Libya, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter og har kapasitet til å ta om bord opptil 200 mennesker.

Italia har gjort det klart at skip som dette ikke får legge til kai, men krever at de i stedet skal bringe dem som berges, tilbake til Libya.

Utrygt i Libya

UNHCR er kritisk til dette og viser til den ekstremt utrygge sikkerhetssituasjonen i Libya, der tusenvis av mennesker som ønsker å ta seg over Middelhavet, nå blir holdt i overfylte interneringsleirer.

– Omfattende rapporter om brudd på menneskerettighetene og rutinemessig bruk av vilkårlig fengsling av mennesker som har lagt ut fra Libya, understreker det faktum at dette ikke er et trygt sted, slår UNHCR fast.

