FN kritiserer Kina, Russland og USA for koronahåndtering

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet mener at koronapandemien brukes for å kneble ytringsfriheten i Russland og Kina, mens USA fornekter virkeligheten.

Under åpningen av rådets 44. sesjon tirsdag rettet Bachelet kritikk mot blant annet Russland, Kina, Kosovo og Nicaragua for trusler mot journalister og sivile aktivister, spesielt på lokalplan.

Dette er trusler som etter alt å dømme brukes for å avskrekke folk mot kritikk av myndighetenes koronarespons, mener Bachelet.

Hun uttrykte også sterk bekymring for de alvorlige restriksjonene som er innført mot ytringsfriheten i Egypt, og innføringen av undertrykkende pandemi-tiltak i El Salvador.

– Sensur og kriminalisering av tale vil etter alt å dømme undertrykke viktig informasjon som trengs for å håndtere pandemien, sier Bachelet.

Ifølge henne er det svært viktig at ledere forblir konsistente, troverdige og faktabaserte i kommunikasjonen med borgerne, og hun roser Sør-Korea for å ha inntatt en åpen holdning til pandemiresponsen.

På den annen side er hun bekymret for blant annet Hviterussland, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania og USA. Ifølge menneskerettighetssjefen blir pandemien mer alvorlig som følge av uttalelser som avviser realiteten i virussmitte, og som øker polariseringen i sentrale spørsmål.

– Seks måneder etter at de første tilfellene ble oppdaget, er det klart at denne epidemien truer både fred og utvikling – og at den krever flere sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ikke færre, sier hun.

