FN: Minst elleve døde i båtforlis i Middelhavet

Minst elleve migranter mistet livet i et båtforlis utenfor Libya søndag, opplyser IOM. Det er det tredje forliset med flere migranter på en uke.

Til sammen 20 mennesker har allerede mistet livet i to desperate forsøk på å komme seg til Europa.

– Minst elleve migranter druknet etter at båten deres kullseilte i dag tidlig, ifølge ti overlevende som ble reddet av fiskermenn og kystvakten, tvitrer Safa Msehli, talsperson for Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM).

– Tross kontinuerlige dødsfall blir veldig lite gjort av landene for å redde liv, legger hun til.

Ifølge IOM er rundt 10.000 personer stanset til sjøs og returnert til Libya av kystvakten hittil i år. FN-organisasjonen anslår at rundt 500 migranter har mistet livet i forsøk på å krysse Middelhavet, men advarer om at det reelle tallet kan være langt høyere.

FN anser Libya som utrygt for migranter, som i mange tilfeller er blitt torturert eller solgt som slaver.

De siste årene har EU slått seg sammen med kystvakten og libysk milits for å stanse migrasjonen.

Amnesty International ba forrige måned EU om å revurdere samarbeidet med Libya i lys av «grufulle overgrep» mot flyktninger og migranter.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

