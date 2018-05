FN: Nesten sju av ti bor i urbane områder innen 2050

Innen år 2050 kommer 68 prosent av verdens befolkning til å bo i urbane områder, en økning fra dagens nivå på 55 prosent, heter det i en FN-rapport.

De neste 30 årene kommer 2,5 milliarder flere mennesker til å bo i stadig voksende byer, og så mye som 90 prosent av den urbane veksten er ventet i Asia og Afrika.

Av dette tallet vil 35 prosent av veksten finne sted i India, Kina og Nigeria alene, i løpet av perioden mellom 2018 og 2050. Det vil i sin tur føre til 416 millioner flere beboere i byer og storbyer i India, 255 millioner i Kina og 189 millioner i Nigeria.

I 1950 bodde 751 millioner mennesker i urbaniserte områder verden rundt. For inneværende år er antallet 4,2 milliarder mennesker.

I Asia bor 54 prosent av befolkningen i dag i byer og storbyer. Europa og Afrika følger etter med 13 prosent hver.

Trenden med migrasjon fra landlige områder til bysentre, kombinert med generell befolkningsvekst, vil gjøre at vår planet innen 2030 vil ha 43 såkalte megabyer, hver av dem med mer enn 10 millioner innbyggere.

Per i dag er Tokyo den største byen i verden med 37 millioner innbyggere. Deretter følger New Delhi med 29 millioner, Shanghai med 26 millioner, og São Paulo og Mexico by med 22 millioner hver.

Kairo, Mumbai, Beijing og Dhaka nærmer seg nå 20 millioner innbyggere hver.

FN-rapporten anslår at befolkningen i Tokyo vil begynne å falle i løpet av de neste to årene og at New Delhi vil overta som verdens største by fram mot år 2028.

(©NTB)

