FN: Nær 60 små pasienter i livsfare som følge av kamper i Jemen

Kampene i Hodeida i Jemen raser like ved et sykehus der det ligger 59 barn, hvorav nesten halvparten får intensiv behandling. De er i livsfare, ifølge FN.

– Intense kamper i den jemenittiske byen Hodeida er nå farlig nær Al-Thawra-sykehuset, noe som gjør at 59 barn, deriblant 25 som får intensivbehandling, står i umiddelbar fare for å dø, skriver FNs barnefond UNICEF i en uttalelse tirsdag.

Kampene mellom saudistøttede regjeringsstyrker og jemenittiske houthi-opprørere har rast i byen de siste fem dagene. Byens havn er svært viktig for nødhjelpsforsyningene til det krigsherjede landet.

Ifølge UNICEF kan helsepersonell og pasienter høre lyden av tung bombing og skyting. Sykehuset ligger bare 500 meter fra den viktige havnen.

– Tilgangen til og fra sykehuset, det eneste som fungerer i området, er nå i fare, skriver UNICEF videre.

Hundretusener av innbyggere risikerer å bli fanget av kampene.

– Dødstallene vil bli katastrofale hvis havnen blir skadd, ødelagt eller blokkert, framholder organisasjonen.

Houthiene tok kontroll over både Jemens hovedstad Sana og Hodeida i 2014. I dag er havnebyen en av houthienes siste skanser langs landets vestkyst.

En saudiledet koalisjon, som også omfatter De forente arabiske emirater, gikk inn i krigen på regjeringens side i 2015. Koalisjonen anklages for å ha ansvaret for de fleste sivile tapene i krigen. I tillegg har koalisjonens blokade av havner og flyplasser ført til stor mangel på mat og medisiner. Millioner risikere å sulte i hjel, og hvert tiende minutt dør et barn, ifølge FN-tall.

(©NTB)

