FN-økonomer spår stort eksporttap for britene

Storbritannia vil tape nærmere 150 milliarder kroner i årlig eksport til EU dersom landet forlater unionen uten en avtale, ifølge FN-økonomer.

FNs handelsorganisasjon (UNCTAD) har forsøkt å beregne konsekvensene av en såkalt hard brexit, der Storbritannia forlater EU uten at det foreligger en avtale med Brussel.

Økonomenes konklusjon er at dette vil resultere i et årlig eksporttap for britene på minst 16 milliard dollar, rundt 146 milliarder kroner. Det tilsvarer 7 prosent av dagens britiske eksport til EU.

UNCTAD-økonomene understreker at dette er «et konservativt anslag» ettersom det kun bygger på tollen britene vil måtte betale.

– Tapene vil i realiteten bli lang større som følge av andre forhold, som grensekontroll og endring av eksisterende produksjonsnettverk, advarer de.

Ifølge UNCTAD eksporterte Storbritannia i fjor varer for rundt 4.100 milliarder kroner, og rundt halvparten av eksporten var til EU-land.

Eksport av biler og kjøtt vil bli hardest rammet ved brexit uten avtale, men også britisk tekstil- og klesindustri vil lide store tap.

Brexit uten avtale vil også ramme britisk eksport til andre deler av verden, ettersom landet gjennom EU i dag nyter godt av rundt 40 handelsavtaler med rundt 70 land.

