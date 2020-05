FN-organisasjon advarer mot vaksinekrangel

FNs patentorganisasjon advarer om at krangling om patenter vil kunne forsinke en koronavaksine.

– Det vi først og fremst trenger er innovasjon, sier Francis Gurry, leder for World Intellectual Property Organization (WIPO).

WIPO vil at en eventuell koronavaksine skal bli tilgjengelig over hele verden og advarer mot å la kampen om patenter overskygge arbeidet slik at det fører til forsinkelser.

Gurry mener at det kommer til å dukke opp svært delikate spørsmål underveis om hvordan noe av fortjenesten skal kunne tilbakeføres til vaksineutviklerne samtidig som mennesker over hele kloden skal kunne sikres tilgang til den.

I forrige uke vedtok medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) en resolusjon der de ber om at vaksiner må bli priset lavt og distribuert til alle på rettferdig vis.

Enkelte land, som Sør-Afrika, ber om at vaksiner mot det nye koronaviruset må være uten patent, det vil si at legemiddelselskaper ikke skal kunne sikre seg enerett til produksjon og salg.

Ideen om en patentfri vaksine har møtt motstand i legemiddelindustrien og i USA, som er imot ethvert forsøk på å utfordre internasjonale regler for intellektuelle rettigheter.

Regelverket fastslår også at rettighetene skal kunne forbigås under spesielle omstendigheter, for eksempel hvis det foreligger en ekstrem nødsituasjon.

(©NTB)