FN: Over 1.000 sivile drept i Idlib-provinsen i Syria

Over 1.000 sivile er ifølge FN drept siden syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte innledet en offensiv mot opprørere i idlib-provinsen for fire måneder siden. Dette bildet viser resultatet av et flyangrep mot landsbyen Ihsem i slutten av august. Foto: De hvite hjelmene / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)