FN: Over 38.000 drevet på flukt av kamper i Idlib

38.500 mennesker har flyktet på grunn av kamper nordvest i Syria så langt denne måneden, ifølge FN.

Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, har de siste ukene angrepet opprørsmål i Idlib og truer med en storoffensiv mot provinsen, som delvis kontrolleres av opprørsgrupper.

– Mellom 1. og 12. september viser tilgjengelig informasjon at en kraftig økning i kampene, og frykt for en ytterligere eskalering har fært til at over 38.500 mennesker har flyktet, sier FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

De siste tre dagene har likevel 4.500 returnert, etter at det de siste dagene har vært færre angrep fra syriske og russiske styrker.

Provinsen hadde før krigen rundt 1,5 millioner innbyggere, men FN anslår at befolkningen nå er doblet som følge av internflyktninger fra andre deler av Syria.

FN frykter et humanitært mareritt dersom en stor militæroperasjon settes i gang.

– Vi er overhodet ikke klar for det verste utfallet, altså å se tre millioner mennesker reise mot den tyrkiske grensen, sier FNs regionale koordinator for Syria, Panos Moumtzis.

