FN-rapport: 260 millioner barn mangler undervisning

I 2018 sto nærmere 260 million barn uten tilgang til skolegang, ifølge en FN-rapport, som peker på at situasjonen nå blir forverret på grunn av koronakrisen.

– Lærdommer fra fortiden – slik som ebola – har vist at mange kan havne bakpå som følge av helsekriser, spesielt de fattigste jentene, hvorav mange aldri kommer tilbake til skolebenken, sier generaldirektør Audrey Azoulay i FNs kulturorganisasjon Unesco.

258 millioner barn og ungdommer ble totalt ekskludert fra utdanning, hvor fattigdom var hovedårsaken, heter det i rapporten. Innvandrere, flyktninger, etniske minoriteter og utviklingshemmede barn er hardest rammet.

Ulikhetene ble kraftig forverret som følge av koronapandemien, som medførte at hele 90 prosent av alle studenter og elever rundt om i verden opplevde stengte skoler. Millioner av barn verden over fikk ikke gjennomført hjemmeundervisning på grunn av mangel på datamaskin, mobiltelefon og internett.

Barneekteskap og barnearbeid

Flesteparten av barna som mangler utdannelse, befinner seg i Sør- og Sentral-Asia, samt i Afrika sør for Sahara.

I to afrikanske land er det forbudt for gravide jenter å dra på skolen, 117 land tillater barneekteskap, mens 20 land ennå ikke har signert en internasjonal konvensjon om å forby barnearbeid.

Hele 335 millioner jenter verden over går på skoler hvor det ikke er tilgang på vann, sanitær- og hygienetjenester som de har behov for ved menstruasjon.

Mer bekymret enn noensinne

Redd Barna sier at de aldri før har vært mer bekymret over ivaretakelsen av barn og unges rett til utdanning

– Koronapandemien truer nå med å sette arbeidet med å oppfylle alle barns rett til utdanning flere tiår tilbake, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Redd Barna peker spesielt på at det er store forskjeller på de fattige og de rikes utdanningsforløp. For hver 100 av de rikeste barna som fullfører ungdomsskolen, er det kun 18 av de fattigste barna som fullfører.

– Verden roper etter lederskap på utdanningsfeltet, og vi ser et umiddelbart behov for globalt samarbeid på høyeste nivå for å hindre at millioner av barn og unge blir stående utenfor skolen for alltid, sier Lange.

