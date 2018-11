FN roper varsku: Klimainnsatsen må tredobles

Menneskeheten ligger stadig dårligere an i kampen mot klimaendringene, advarer FN. Innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås.

Dersom den globale oppvarmingen skal kunne begrenses til maksimalt 2 grader over førindustrielt nivå, duger ikke de frivillige nasjonale løftene som er lagt fram hittil, advarer FNs miljøprogram UNEP i en fersk rapport.

De nasjonale utslippskuttene må tredobles innen 2030 hvis målet skal kunne nås, advares det i rapporten.

Dersom den nåværende utviklingen fortsetter, ligger temperaturene an til å stige til mer enn 3 grader over førindustrielt nivå innen 2100, et scenario som ifølge forskerne kan få enorme konsekvenser.

Rapporten viser samtidig at avstanden mellom de faktiske klimagassutslippene og nivåene som trengs for å nå Paris-målene, har økt kraftig siden i fjor.

Les også: Tsjadsjøen tørker inn: 90 prosent av sjøen er borte på 50 år

Dersom den globale oppvarmingen skal kunne begrenses til 1,5 grader, vil de nasjonale utslippskuttene måtte femdobles, ifølge UNEPs rapport.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har steget 1,1 grad siden slutten av 1800-tallet, hovedsakelig på grunn av menneskeskapte klimautslipp, ifølge FNs klimapanel. Bare denne lille temperaturstigingen har ifølge forskerne bidratt til hetebølger, skogbranner og ekstremvær.

UNEPs «Emissions Gap»-rapport er den niende i rekken.

FNs miljøprogram var inntil nylig ledet av Erik Solheim, som trakk seg etter å ha fått kraftig kritikk av FNs internrevisjon.

Les: Ny rødliste: Alle isbreer i Norge er truet

Mest sett siste uken