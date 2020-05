FN-sjefen: – Koronaviruset har utløst en tsunami av hat og fremmedfrykt

FNs generalsekretær Antonia Guterres sier at dette er tiden til å stå sammen, men at koronaviruset har ført til en «tsunami av hat og fremmedfrykt».

– Covid-19 bryr seg ikke om hvem vi er, hvor vi bor, hva vi tror på eller om noe annet skille. Vi trenger alle å vise solidaritet for å takle dette sammen, sier Guterres i en pressemelding fredag morgen norsk tid.

Han viser til at motstanden mot utlendinger har økt på nett og i gatene. At antisemittiske konspirasjonsteorier har spredd seg, og at migranter har blitt sagt å være kilden til viruset, og at de deretter har blitt nektet tilgang til medisinsk behandling.

– Vi må handle nå for å styrke samfunnenes immunitet mot hatets virus, sier han.

