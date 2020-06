FN-sjefen ber myndighetene i USA begrense maktbruken under protestene

FNs generalsekretær António Guterres ber om at USA etterforsker voldsbruken i politiet og ber myndighetene i landet begrense maktbruken mot demonstrantene.

– De siste dagene har vi sett tilfeller av politivold, sier Stephane Dujarric, som er talsperson for António Guterres, til journalister i New York.

Han sier at alle tilfellene av politivold i forbindelse med demonstrasjonene må etterforskes, og at politistyrker verden over må ha tilstrekkelig kunnskap om menneskerettighetene.

– Det må også være investeringer i sosial og psykologisk støtte til politiet, så de kan gjøre jobben sin ordentlig med tanke på å beskytte samfunnet, sier Dujarric.

Han sier at demonstrasjoner bør være fredelige, og at myndighetene må utvise forsiktighet i møte med demonstrantene.

Det har vært kraftige sammenstøt mellom politi og demonstranter flere steder i USA i forbindelse med demonstrasjoner etter at afroamerikaneren George Floyd døde under en pågripelse.

