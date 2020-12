FN-sjefen foreslår å sende fredsobservatører til Libya

FNs generalsekretær António Guterres vil ha internasjonale observatører utplassert i Libya for å sikre den skjøre våpenhvilen.

I et brev til FNs sikkerhetsråd skriver Guterres at Libyas krigførende parter har bedt FN om hjelp til å iverksette en mekanisme for å overvåke våpenhvilen.

Partene ønsker observatører uten våpen og uniformer, skriver Guterres i brevet, som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til.

FN-teamet vil kunne bestå av sivile og tidligere militære fra regionale organisasjoner som Den afrikanske union, EU og Den arabiske liga, Ifølge FN-sjefen ønsker FN å etablere en tilstedeværelse så fort det lar seg gjøre.

Våpenhvilen ble inngått i oktober. Den innebærer at utenlandske styrker må trekke seg ut av landet innen tre måneder.

