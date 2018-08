FN-sjefen: Fortsatt frykt for atomkrig

FNs generalsekretær António Guterres var til stede under markeringen av at 73 år er gått siden USAs atomangrep på byen Nagasaki i Japan.

– 73 år senere lever vi dessverre fortsatt med frykt for atomkrig, sa Guterres under seremonien i Nagasaki.

Han er den første FN-sjefen som har besøkt byen som ble rammet av en amerikansk atombombe 9. august 1945. Opptil 80.000 mennesker antas å ha dødd som følge av angrepet.

Atomangrepet på Hiroshima skjedde noen dager tidligere, og Nagasaki er det så langt siste stedet på kloden som er blitt rammet av atomvåpen i krig.

Også Japans statsminister Shinzo Abe var til stede under seremonien torsdag. Det var også flere norske ungdomspolitikere og Nagasakis ordfører Tomihisa Taue.

Både Guterres og Taue tok til orde for atomnedrustning i sine taler. Taue ba Japans regjering undertegne den internasjonale avtalen om forbud mot atomvåpen.

Avtalen ble vedtatt i FNs hovedforsamling i fjor, men Japan har ikke undertegnet den. Det har heller ikke Norge – til tross for at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) i fjor mottok Nobels fredspris.

