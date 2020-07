FN-sjefen hardt ut mot utenlandsk innblanding i Libya

Utenlandsk innblanding i Libya-konflikten har nådd et nivå uten sidestykke, der både avansert utstyr og leiesoldater er involvert i kampene, ifølge FN-sjefen.

Generalsekretær António Guterres uttrykker spesielt bekymring for de militære styrkene som i stor skala er under oppbygging rundt byen Sirte, midt mellom de store byene Tripoli i vest og Benghazi i øst.

– Konflikten har gått inn i en ny fase med utenlandsk innblanding som har nådd enestående nivåer, inkludert leveranser av sofistikert utstyr og et antall leiekrigere som deltar i kampene, sa Guterres under et videomøte i FNs sikkerhetsråd på ministernivå onsdag.

Han påpeker at den direkte innblandingen fra utenlandske makter er i strid med FNs våpenembargo.

(©NTB)