FN: Skrekkscenario for flyktninger i Syria

Situasjonen for flyktninger i det nordvestlige Syria er blitt drastisk forverret de siste to ukene, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

– Minst 100 sivile ble drept i fly- og bakkeangrep mellom 1. februar og 16. februar, sa Lowcock til FNs sikkerhetsråd onsdag og la til at 35 av de drepte var barn.

Han understreket at 80 prosent av dødsfallene skjedde i områder som ikke er under den syriske regjeringens kontroll. Familier på flukt fra den ustanselige bombingen lever under forferdelig forhold i den strenge kulda.

– Jeg får rapporter om spedbarn og andre unge barn som dør i kulda. Kan dere forestille dere sorgen til foreldre som har kommet seg unna krigssonen med sitt barn, bare for å oppleve at barna fryser i hjel, sa han.

FN har beregnet at nesten 900.000 mennesker er drevet på flukt i regionen siden de syriske regjeringsstyrkene innledet sin offensiv i desember. Det er den mest omfattende flukten siden krigen startet i 2011.

(©NTB)