FN-styrker har gjenerobret by i Den sentralafrikanske republikk

FN-styrker i Den sentralafrikanske republikk har igjen kontroll over byen Bangassou ved grensen til Kongo, som tidligere i januar ble inntatt av opprørere.

Opprørerne forsøker å velte regimet til president Faustin Archange Touaderes og skal være knyttet til landets tidligere president.

Den 3. januar kom meldingen om at de hadde tatt helt kontroll over Bangoussa, og at regjeringsstyrker måtte søke ly i FN-basen.

Nå har FN-styrkene igjen full kontroll over byen, opplyser en talsmann for FN-styrken Minusca søndag.

Han sier at opprørerne forlot sine stillinger etter et FN-ultimatum fredag.

Byen har en rekke ganger tidligere vært åsted for brutale angrep mot sivile.

