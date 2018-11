FN tilbyr seg å beskytte jemenittisk havn

Houthi-opprørerne som kontrollerer den strategisk viktige havnebyen Hodeida går med på forhandlinger om å la FN få kontrollere havnen.

Det opplyste FNs Jemen-utsending Martin Griffiths fredag da han besøkte Hodeida.

– Vi er blitt enige om at FN aktivt og hurtig bør igangsette detaljerte forhandlinger for å kunne innta en ledende rolle i havnen, sa Griffiths.

Han dro onsdag til den opprørerkontrollerte hovedstaden Sana og hadde torsdag samtaler med Houthi-militsens leder Abdulmalik al-Houthi. Fredag dro Griffiths til Hodeida der han møtte lokale representanter for Houthi-bevegelsen.

Griffiths oppfordret også fredag på nytt de krigførende partene – Houthi-militsen på den ene siden og regjeringsstyrkene som støttes av en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia på den andre siden – til «å bevare freden».

– Verdens oppmerksomhet er rettet mot Hodeida. Ledere fra alle land har bedt oss om å bevare freden i Hodeida, sa Griffiths etter fredagens besøk.

Griffiths' Jemen-besøk henger sammen med arbeidet for å få på plass brikkene som trengs til de planlagte fredssamtalene i Sverige i begynnelsen av desember.

Om lag 80 prosent av all matimport og nødhjelp kommer inn i landet via Hodeida, som kontrolleres av Houthi-opprørerne. Regjeringens styrker, med støtte av en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia, innledet i juni en offensiv i et forsøk på å skaffe seg kontroll over byen og den viktige havnen. Kampene ble intensivert tidligere denne måneden.

(©NTB)

