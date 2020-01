FN-utsending: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse

Utenlandske aktører må slutte å blande seg inn i konflikten i Libya, sier FNs spesialutsending til Libya, Ghassan Salame.

– All utenlandsk innblanding kan ha en viss smertestillende effekt på kort sikt, men Libya har behov for at all utenlandsk innblanding stanser. Det er ett av målene med denne konferansen, sier Salame i et intervju med AFP.

Søndag skal det avholdes en stor internasjonal konferanse om Libya i Berlin. En rekke land med interesser i det oljerike nordafrikanske landet deltar på den FN-støttede konferansen, blant dem Russland og Tyrkia, som støtter hver sin side i konflikten.

(©NTB)