FN vil granske volden på Gazastripen–Israel raser

FNs menneskerettsråd vil nedsette en kommisjon som skal granske israelske soldaters bruk av vold mot palestinske demonstranter på Gazastripen.

Det ble besluttet med 29 mot to stemmer under et ekstraordinært møte i FNs menneskerettsråd i Gènève fredag ettermiddag.

I den vedtatte resolusjonen, som ble fremmet av Pakistan og en gruppe andre land, heter det også at menneskerettsrådet «fordømmer den disproporsjonale bruken av vold fra israelske soldater mot sivile palestinere». 14 land avsto fra å stemme, mens USA var blant dem som stemte mot.

Israel, som ikke er blant medlemmene i FNs menneskerettsråd, var raskt ute med å fordømme resolusjonen.

– Israel avviser den fullstendig, heter det i en uttalelse fra Israelsk UD.

Videre hevder de at menneskerettsrådet består av «en innebygd anti Israel-majoritet», og «styres av hykleri og absurditet».

– Israel kommer til å fortsette å forsvare seg selv og sine borgere mot både terrorisme og internasjonale organer som forsøker å hindre landets rett til å forsvare seg, heter det.

Israel fikk støtte fra USA, som beskrev resolusjonen som «nok et tegn på at rådet er forutinntatt mot Israel». Begge de to landene er kritiske til at Hamas-lederne på Gazastripen, som Israel klandrer for volden, ikke blir nevnt.

(©NTB)

Mest sett siste uken