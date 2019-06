FNs høykommissær for menneskerettigheter etablerer kontor i Venezuela

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet (t.h.) sammen med opposisjonsleder Juan Guaidó (t.v.). Michelet selv er fra Chile. Foto: Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

FNs høykommissær for menneskerettigheter etablerer et lite kontor i Venezuela for å følge med på krisen i landet, sier opposisjonsleder Juan Guaidó.

Kontoret får to ansatte. Beskjeden fra Guaido kom etter at han møtte FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, i Caracas fredag. – To av hennes ansatte vil bli værende i landet for å gjennomgå situasjonen, først og fremst på sykehusene, sier Guaido. Bachelet møtte torsdag representanter for regjeringen til president Nicolás Maduro og slektninger til politiske fanger. Fredag møtte hun Guaido, som i januar utropte seg selv til midlertidig president, og som er blitt anerkjent som dette av USA og et titall andre land. Venezuela befinner seg nå midt i en svært alvorlig økonomisk krise som har ført til mangel på både matvarer og medisiner. Inflasjonen er skyhøy. Under sitt møte med Bachelet torsdag skyldte landets visepresident Ricardo Menendez på de amerikanske sanksjonene, som han mener har fratatt det oljerike landet mange ressurser. Bachelet møtte også familiene til flere politiske fanger. Det anslås nå at nesten 690 politiske fanger befinner seg i Venezuelas fengsler. I forrige uke var tallet 773, men flere titall ble løslatt i forkant av Bachelets besøk. Bachelet er også ventet å møte Maduro, som fortsatte som president etter fjorårets omstridte valg. Etter dette skal hun møte pressen før hun avslutter det tre dager lange besøket fredag kveld. (©NTB)