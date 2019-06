FNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik

FNs klimaeksperter, som mandag samlet seg i Bonn, hyller klimastreikene som skoleelever har holdt hver fredag.

Klimaekspertene skal de neste dagene forberede FNs klimatoppmøte, COP 25, som skal holdes i Chile i desember.

– Ungdommen sender et klart og utvetydig budskap om at dette er en nødsituasjon, og jeg er takknemlig for det, sa Patricia Espinosa, generalsekretær for FNs klimakonvensjon, på åpningsdagen.

Samtidig oppfordret hun alle land til å øke innsatsen for å beskytte klimaet.

– Dette er en kamp for livene våre. Vi trenger å gjøre det veldig, veldig raskt. Vi har ikke noe tid igjen. Så det er på tide at alle mennesker åpner øynene sine, sa Espinosa.

I alt 3.000 klimaeksperter deltar på den ti dager lange konferansen.

Tysklands miljøvernminister Svenja Schulze skrøt også at skoleelevenes «Fridays for Future»-bevegelse, som svenske Greta Thunberg tok initiativ til.

– Jeg synes det er virkelig flott når det man antok var en upolitisk generasjon, åpner munnen og går ut i gatene, sier Schulze.

Ifølge Espinosa er innsatsen som verdens land har lovet så langt, ikke nok til å hindre en global oppvarming på 3 grader, noe hun mener vil føre til kamp om vann og stigende havnivå.

Ekspertkonferansen i Bonn blir holdt etter fjorårets klimakonferanse i Polen, der deltakerne ble enige om hvordan Parisavtalen fra 2015 skal kunne gjennomføres og finansieres.

Målet til Parisavtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

(©NTB)