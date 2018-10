FNs klimapanel (IPCC) gjør denne uka de siste justeringene i sin nye rapport om hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Utsendinger fra hele verden har et ord med i laget i den avsluttende forhandlingsrunden, der et 22 sider langt sammendrag av den nye rapporten skal gjennomgås linje for linje.

Formålet med den nye spesialrapporten er å vise hva som må til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Den nye rapporten er 400 sider lang og bygger i sin tur på 6.000 vitenskapelige studier.

Men når sammendraget skal utformes, må forskereliten i klimapanelet forhandle med representanter fra myndighetene i IPCCs 195 medlemsland om nøyaktig hvordan teksten skal se ut.

Prosessen har skapt bekymring for at land som Kina og Saudi-Arabia skal forsøke å utvanne konklusjonene. Det er i tillegg knyttet stor spenning til hvilken linje USA vil legge seg på.

Et foreløpig utkast til sammendrag viser ifølge nyhetsbyrået AFP at 1,5 grader vil passeres rundt 2040 hvis verden fortsetter som i dag.

Skal 1,5-gradersmålet nås, må verden gjennom en sjokkbehandling der verden må bli klimanøytral allerede innen 2050. Selv dette vil bare gi 50 prosents sannsynlighet for å nå målet.

(©NTB)

Mest sett siste uken