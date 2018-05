FNs matvareprogram ber om økt tilgang til Nord-Korea

Nord-Korea må gi internasjonale bistandsorganisasjoner økt tilgang, fastslo leder David Beasley i WFP etter et sjeldent besøk til landet.

Matsituasjonen i Nord-Korea har de siste årene blitt forverret av at Pyongyang har brukt større ressurser på sitt atomprogram, på bekostning av befolkningen. Tunge FN-sanksjoner har også ytterligere komplisert forholdene.

FNs matvareprogram WFP er en av de få bistandsorganisasjonene som har tilgang til det isolerte landet, men Beasley roser tirsdag Nord-Korea for økt åpenhet. Bare i fjor gjennomførte WFP 1.800 inspeksjoner i landet.

– Vi trenger imidlertid enda større tilgang og mer informasjon. Det er mange som er bekymret for at forsyningene og pengene ikke når fram til målgruppen, sa han på en pressekonferanse i Seoul.

Antallet «alvorlig sultne» i verden har økt fra 80 millioner til 124 millioner de siste tre årene. WFP, som er verdens største matvareprogram, er 2–3 milliarder dollar unna sitt finansieringsmål. FN ba i fjor om 114 millioner dollar for bistand til Nord-Korea, men mottok kun 31 millioner dollar.

Eksperter anslår at Nord-Korea trenger å produsere rundt 6,7 millioner tonn mat for å brødfø sin befolkning, men produksjonsnivået i landet er rundt 1 million tonn lavere. FN anslår at rundt 41 prosent av nordkoreanere er underernært.

WFP-sjefen sier imidlertid at han kjente på en «enorm følelse av optimisme» under møtene med nordkoreanske representanter, og han håper nå på et «nytt kapittel i historien».

