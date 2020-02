FNs menneskerettssjef forferdet over kampene i Syria

FNs høykommissær for menneskerettigheter ber om at det opprettes humanitære korridorer for sivile på flukt nordvest i Syria.

– Ingen tilfluktsrom er nå trygge, sier Michelle Bachelet i en uttalelse tirsdag. Hun er forferdet over opptrappingen av krigen mot de siste opprørskontrollerte områdene nordvest i Syria. – Mens regjeringens offensiv fortsetter, og folk tvinges inn i stadig mindre lommer, frykter jeg at enda flere mennesker blir drept, sier FNs menneskerettighetssjef. Rundt 900.000 er tvunget på flukt siden desember, 300.000 av dem bare i februar, ifølge FN. (©NTB)

