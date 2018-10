FNs nødhjelpssjef slår hungersnød-alarm i Jemen

Det er en vedvarende fare for en hungersnød i Jemen, større enn det noen nødhjelpsarbeidere i feltet har sett, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

Varselet ble levert til FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Lowcock advarte mot hungersnød i Jemen to ganger i 2017, men sier at dagens situasjon har blitt mye verre fordi antallet rammede mennesker har steget.

Nødhjelpssjefen sier at FNs melding forrige måned om at 11 millioner jemenitter er i startfasen av en hungersnød, er feil. Det er nå hele 14 millioner jemenitter i risikosituasjon som trenger umiddelbar nødhjelp, fastslår han.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. Over 10.000 mennesker er drept i krigen, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene.

(©NTB)

Mest sett siste uken