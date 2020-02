FNs sikkerhetsråd skal stemme over Libya-resolusjon

FNs sikkerhetsråd ventes onsdag å stemme over et resolusjonsforslag med krav om at de stridende partene i Libya forplikter seg til en varig våpenhvile.

Storbritannia har forfattet resolusjonsutkastet, som også fordømmer den siste tidens opptrapping i kampene i det nordafrikanske landet. Forslaget innebærer også tilslutning fra Sikkerhetsrådet til utfallet av Berlin-toppmøtet om Libya i januar. Der lovet internasjonale ledere å opprettholde FNs våpenembargo, tilrettelegge for en fredsprosess og få slutt på utenlandsk innblanding og militær støtte til de ulike fraksjonene som kriger mot hverandre. (©NTB)

