FNs sikkerhetsråd vedtok sanksjoner mot overgripere i Libya

FNs sikkerhetsråd har vedtatt sanksjoner mot personer som står bak seksualisert vold i Libya. Russland og Kina avsto fra å stemme.

Resolusjonen ble mandag vedtatt med 13 stemmer. Ingen av de 15 medlemslandene stemte imot. Russland og Kina lot være å legge ned veto, men avsto i stedet fra å stemme.

Det var Nederland og Sverige som tok til orde for at sanksjonene også skal omfatte personer som anklages for seksualisert vold.

Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia syntes imidlertid det var en dårlig idé og reagerte med å anklage de to landene for forsøk på å skåre politiske poenger på hjemmebane.

– Dette er populisme i sin reneste form, sa Nebenzia og framholdt at det er en oppgave for nasjonale regjeringer å straffeforfølge seksualforbrytere.

FNs sikkerhetsråd bør konsentrere seg om trusler mot internasjonal sikkerhet, mener han.

FNs sikkerhetsråd vedtok nylig at FN-sanksjonene mot Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk også skal gjelde seksualisert vold som brukes som våpen av partene i konflikten.

Sveriges viseambassadør til FN Carl Skau sier at han håper at de nye kriteriene vil ha en avskrekkende effekt og at gjerningspersoner vil bli stilt til ansvar.

FN-ansatte har opplyst at militsmedlemmer, menneskesmuglere og kriminelle gjenger ofte begår voldtekter mot migranter i Libya.

(©NTB)

