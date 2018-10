FNs Syria-utsending trekker seg

FNs spesialutsending for Syria, den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura, går av i slutten november.

Staffan de Mistura (71) har vært spesialutsending til Syria siden juli 2014 og har gjentatte ganger lokket partene til forhandlingsbordet i forsøk på å mekle fram en fredsavtale.

Forsøkene har ikke ført fram, og FN har i økende grad havnet på sidelinjen, mens aktører som Russland og Tyrkia har forhandlet fram avtaler mellom opprørere og president Bashar al-Assads regime.

De Misturas to forgjengere, FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan og den algeriske diplomaten Lakhdar Brahimi, forlot begge stillingen i frustrasjon over at verdenssamfunnet ikke gjorde mer for å stanse den blodige krigen i Syria.

Personlige grunner

De Mistura understreker at det «utelukkende er personlige grunner» til at han nå trekker seg og sier at han alt har orientert FNs generalsekretær António Guterres om beslutningen.

– Jeg fraskriver meg ikke ansvaret før i siste time på den siste dag med mitt mandat, sa han under et møte om Syria-krigen i Sikkerhetsrådet onsdag.

Alt neste uke reiser den erfarne diplomaten på nytt til Syria, der det nå kan synes som om krigen går mot slutten.

Færre drept

Færre sivile ble drept i september enn i noen annen måned siden krigen brøt ut for over sju år siden, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Krigen har ifølge SOHR kostet 365.000 mennesker livet, blant dem over 110.000 sivile.

De Mistura ble født i Stockholm, som sønn av en svensk kvinne og en italiensk mann. Familien flyttet deretter til Italia.

Alt i 1971 begynte han i FN-systemet som prosjektleder for organisasjonens matvareprogram i Sudan. Han har siden hatt en lang rekke poster i FN og også vært statsråd i Italia.

