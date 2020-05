Folkemordtiltalt rwander krevde å bli løslatt i Paris

Felicien Kabuga, som anklages for å ha væpnet militsen som sto bak folkemordet i Rwanda, fikk ikke medhold i kravet om løslatelse i en fransk domstol.

Kabuga var omtalt som Afrikas mest ettersøkte mann da han ble pågrepet i sitt hjem utenfor Paris 16. mai. Da hadde han i 26 år vært ettersøkt for folkemordet i sitt hjemland. I Frankrike gikk han under navnet Antoine Tounga.

På rundt 100 dager drepte hutuekstremister 800.000 tutsier og moderate hutuer i 1994, og Kabuga anklages blant annet for å ha forsynt drapsmennene med macheter.

Den tidligere forretningsmannen avviste alle anklagene som onsdag ble lest opp under et rettsmøte i Paris.

– Alt det er løgner, sa Kabuga gjennom tolk.

Kabuga anklages for å ha opprettet, væpnet og trent opp den beryktede Interhamwe-militsen. Han skal også ha kringkastet fryktelig propaganda som pisket opp hat mot tutsiene.

Kabuga ba om å bli løslatt mot kausjon i påvente av en avgjørelse om hvor rettssaken skal gå.

– Jeg ber om å bli løslatt fordi jeg er veldig syk, sa Kabuga, som sitter i rullestol og ifølge myndighetene er 84 år.

Selv hevder han å ha fylt 87. Advokaten hans ba retten om å opptre «menneskelig», men kravet ble avvist.

I 1997 ble Kabuga tiltalt av FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda for planlegging og organisering av folkemord, forfølgelse og utryddelse. Domstolen ble formelt lagt ned i 2015, men saken er overtatt av FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunaler (IRMCT).

Dersom han blir utlevert, vil Kabuga trolig bli stilt for retten ved IRMCTs avdeling i Arusha i Tanzania.

