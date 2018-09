Ford: - Jeg er livredd

Christine Blasey Ford sa hun var livredd, men følte at det var hennes plikt å stå fram med anklagene mot dommer Brett Kavanaugh.

Ford så nervøs ut da hun møtte fram til høringen torsdag morgen og avla ed til Grassley. Det er hun som blir utspurt først, og senere er det Kavanaughs tur.

- Jeg er livredd. Jeg er her fordi det er min borgerplikt å fortelle deg hva som skjedde med meg etter at Brett Kavanaugh og jeg gikk på videregående, sier hun.

Ford beskriver under høringen hendelsen der hun sier at hun ble utsatt for et overgrep fra Kavanaugh da hun var 15 år gammel, slik det allerede er kommet fram i hennes brev til senator Dianne Feinstein.

Hun forklarte blant annet at hun var redd for at Kavanaugh skulle voldta henne, og at hun var redd for at han ved et uhell skulle drepe henne da han hindret henne i å skrike ved å holde hånden over munnen hennes.

Hun sa også at hun lenge slet med om hun skulle stå fram fordi hun fryktet at hennes stemme skulle druknes ut av alle Kavanaughs støttespillere. Men hun ble til slutt presset til å stå fram personlig på grunn av press fra pressen.

Fakta: Fakta om anklagene mot Brett Kavanaugh

* President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. * Konservative Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington. * 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland. * 23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha trykket penisen sin opp i ansiktet hennes og tvunget henne til å ta på ham på en fest mens de begge var Yale-studenter i 1983/84. * 26. september kom Julie Swetnick (55) med en uttalelse via sin advokat der hun hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. Både hun og Kavanaugh gikk da på videregående skole. * Kavanaugh avviser anklagene. * Torsdag skal både Kavanaugh og Ford møte i åpen høring i Senatet. * Republikanerne har flertall i Senatet og har varslet en avstemning i justiskomiteen allerede fredag.

Ba om unnskyldning

Da han åpnet høringen, vedgikk komitéleder Grassley at det har vært et par vanskelige uker for Kavanaugh og Christine Blasey Ford, og han ba om unnskyldning for det de har måttet gå gjennom.

Etter Grassleys presentasjon var turen kommet til Feinstein, som er Demokratenes høyest rangerte medlem av komiteen.

Hun kritiserte republikanerne i komiteen for å forsøke å hastegjennomføre godkjenningen av Kavanaugh, og ikke innkalle andre som har kommet med anklager mot Kavanaugh.

Åpnet for å trekke nominasjonen

På en pressekonferanse i New York onsdag kveld uttalte den amerikanske presidenten seg om saken. Han sa da han ønsket å høre Fords versjon og åpnet for å trekke nominasjonen av Kavenaugh til høyesterettsdommer.

– Jeg kan alltid overbevises, sa Trump, i en kommentar til at universitetsprofessoren skal vitne i høringen mot kandidaten hans.

– Hvis jeg trodde han var skyldig i noe sånt som dette, ja, helt klart. Jeg vil følge med. Jeg vil se det, sa Trump.

I tillegg til Ford har også Kavanaughs tidligere medstudent Deborah Ramirez anklaget ham for et seksuelt overgrep på 1980-tallet.

Onsdag sto en tredje kvinne fram, Julie Swetnick (55), med anklager om at Kavanaugh har oppført seg aggressivt og befølt jenter uten samtykke på fester da han gikk på videregående skole. Swetnick har blant annet jobbet i USAs finansdepartement.

Kavanaugh har på det sterkeste avvist anklagene fra Ford, Ramirez og Swetnick.

