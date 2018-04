Foreldre dømt: Forsøkte å gifte bort datteren (13)

Foreldrene fikk betinget fengsel for forsøk på tvangsekteskap. Nå kritiseres dommen.

Jenta hadde flyktet fra Syria sammen med sine foreldre, og hadde vært i Sverige i noen måneder da hun ble lovet bort til en da 24 år gammel mann.

Det skjedde under en fest i desember 2015 der 13-åringen selv ikke var tilstede. I følge tiltalen som svenske Aftonbladet skriver om, ble en ekteskapskontrakt mellom jentas foreldre og 24-åringen laget av en sjeik.

Professor i sosialantropologi, Annika Rabo, sier til SVT at slike ekteskapavtaler er vanlig i Syria.

Under rettssaken sa jenta at hun ikke ønsket at foreldrene skulle i fengsel for hva de hadde gjort, men at hun selv ønsket å bestemme hvem hun skulle gifte seg med.

- Vil bestemme over mitt liv



- Jeg vil bestemme over mitt liv. Vi bor i Sverige nå og ikke i Syria, sa jenta i Värmlands tingsrätt.

Foreldrene ble dømt til betinget fengsel, skriver Värmlands tingsrätt. Den kommende ektemannen ble frikjent fordi han ikke skal ha visst at jente ikke kjente til ekteskapsplanene.

Domstolen skriver at mye tyder på at ekteskapet ble fullbyrdet, men at det er rimelig tvil om dette. Derfor ble foreldrene bare dømt for forsøk.

I følge dommen, ble jenta først kjent med ekteskapsplanene da hun etter en skoledag kom hjem til flyktningmottaket der hun bodde med foreldrene.

Da hun nektet å gifte seg med mannen, ble hun mishandlet med slag og kokende vann. I en måned ble hun låst inne for å unngå at hun skulle gå til politiet.

- Lå over panseret på politibilen



Jenta klarte likevel å varsle politiet, som kom til flyktningmottaket. Politiet skrev redningen av jenta:

- Alt kjentes æresrelatert. Kvinner og menn på plassen dro og skrek mot jenta før politiet plaserte henne i patruljebilen. Da hun satt i bilen, sto de utenfor og dro i dørhåndtaket mens vi snakket med henne i bilen. Runt bilen var det hele tiden fem til sju personer som trykket ansiktet mot ruten, dro og slet i speilene og lå over panseret. På grunn av dette besluttet vi å kjøre fra stedet, slik jenta også ønsket.

Jenta har nå blitt tatt hånd om av barnevernet, og foreldrene er nå dømt for forsøk på tvinge datteren til ekteskap.

Kritiserer dommen



Flere personer kritiserer dommen og mener den er for snill. Blant dem er Petra Kyllerman i organisasjonen «Glöm aldrig Pela og Fadime» (oppkalt etter to kvinner som ble utsatt for æresdrap) sier til TT/Kuriren at både domstolen og sosialtjenesten er «snillere» med personer med annen kulturell bakgrunn.

Kammaråklagare Pia Hammar sier til TT/Kuriren at påtalemyndigheten vil vurdere å anke saken, både når det gjelder straffeutmåling, frikjennelsen av den da 24-åringen og spørsmålet om tvangsekteskapet var fullbyrdet eller bare et forsøk, slik tingretten slo fast.

I 2017 ble 90 personer anmeldt for ekteskapstvang i Sverige. I 2015 var tallet 37.

Mest sett siste uken