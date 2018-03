Foreldre tiltalt for å helle varm olje over 16-åring som nektet arrangert ekteskap

En mann i en annen by skal ha tilbudt foreldrene 20.000 dollar for å få gifte seg med deres 16 år gamle datter.

NEW YORK (Nettavisen): Bexar Countys sheriffkontor i Texas har arrestert Abdulah Fahmi Al Hishmawi (34) og Hamdiyah Sabah Al Hshmawi (33) for å ha gått til fysisk angrep sin 16 år gamle datter for å presse henne til å gå med på et arrangert ekteskap, melder KSAT12.

Foreldrene skulle angivelig få 20.000 dollar for å gifte bort datteren.

- Denne unge jenta ble utsatt for ganske grov fysisk vold fordi hun ikke ville gifte seg med denne personen. Vi er blitt fortalt at hun flere ganger fikk kastet varm kokeolje på seg. Hun ble slått med kost. Ved minst ett tilfelle ble hun kvalt nesten til bevisstløshet, sier sheriff Javier Salazar.

Den 16 år gamle jenta rømte hjemmefra 30. januar. Hun kom aldri hjem fra Taft High School denne dagen. Hennes far uttalte til KSAT12 at han var sikker på at hun var kidnappet eller skadet, og at jenta hadde klaget over at hun ble gjort narr av på grunn av klærne sine og en hijab.

- Den eneste måten denne unge jenta kunne stanse misbruket, var ved å verbalt akseptere det arrangerte ekteskapet. Like før ekteskapet skulle finne sted, klarte hun å rømme, sier Salazar.

Familien kom til USA for drøyt to år siden, etter at Abdulah Hushmawi hadde jobbet som oversetter for USA i Irak.

Foreldrene ble løslatt mot kausjon på 30.000 dollar søndag, mens barnevernet har tatt hånd om 16-åringen og hennes fem søsken, som er mellom 5 og 15 år gamle.

- Det ble klart for oss veldig tidlig at dette ikke var en vanlig savnet-sak, forteller sheriff Salazar.

Politiet fant den 16 år gamle jenta i midten av mars, men fraktet henne ikke hjem til foreldrene. I stedet ble hun tatt hånd om av barnevernet og hadde flere intervjuer med politiet.

Politiet regner også med å ta ut tiltale mot mannen som ville betale 20.000 dollar for å gifte seg med 16-åringen.

Mest sett siste uken