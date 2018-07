Forhandlinger mislyktes – bombing av tett befolkede områder sørvest i Syria fortsetter

Samtalene om en regjeringsovertakelse av den største opprørsbastionen sørvest i Syria har mislyktes, og bombingen fortsetter for fullt, melder lokale kilder.

Natt til onsdag skal byen Nawa og omegn har blitt truffet av minst 350 raketter. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), en eksilgruppe som baserer seg på lokale kilder, er minst tolv personer drept. Samtidig har redningsarbeidere store problemer med å nå fram til sårede.

Ifølge Khaled Solh i Hvite hjelmer har kun én ambulanse nådd fram til byen, og folk må bruke sine egne biler til å få ut minst 150 sårede.

Det eneste sykehuset i byen skal ha blitt bombet i løpet av natten, og det er nå ute av drift, oppgir Solh. Han sier også at en av de siste ortopedene i byen ble drept i angrepene.

På mindre enn én måned har syriske regjeringsstyrker med støtte fra det russiske luftvåpenet tatt kontroll over mesteparten av Daraa-provinsen, deriblant provinshovedstaden som var ett av de første stedene der det brøt ut masseprotester mot president Bashar al-Assad for over sju år siden.

Fortsatt holder opprørere stand i lommer av Daraa-provinsen, samt naboprovinsen Quneitra. De to provinsene grenser til Jordan og de israelskokkuperte Golanhøydene.

