Forretningsmannen vil betale burkabøter - nå er han i Danmark

Dansk politi kan nå skrive ut bøter til kvinner som bærer nikab eller burka. Rachid Nekkaz tilbyr seg å legge ut for alle som rammes.

Han sier han vil forsvare folks rett til å kle seg som de vil og kjempe mot når land innfører forbud mot burka og nikab. Nå har den fransk-algeriske aktivisten og forretningsmannen Rachid Nekkaz kommet til Danmark for å protestere. Det melder Nekkaz selv på sin Facebook-side. Han oppfordrer han de som har fått en såkalt burkabot om å komme til ham, så skal han betale den.

Nekkaz akter å troppe opp foran Christiansborg, der den danske regjeringen og folketinget holder til, tirsdag ettermiddag. Her vil han oppfylle sitt løfte om å betale boten for de som er rammet av forbud om tildekking av ansiktet, en lov som trådte i kraft i Danmark i august. Her risikerer kvinner som bærer nikab og burka nå en bot på 1000 danske kroner. Fra og med fjerde overtredelse tidobles moten.

Justisminister Søren Pape Poulsen uttalte da lovforslaget ble fremmet at politiet, når de påtreffer noen som går med ansiktet tildekket, skal utstede bot og deretter be kvinnene om å gå hjem, skrev Berlingske Tidende i mai.

- Jeg gjør det for å forsvare borgerrettigheter og for friheten til å kle seg som man vil, sier Nekkaz ifølge den danske avisa Politiken.

Det var den borgerlige mindretallsregjeringen i Danmark som fikk forslaget gjennom med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Frankrike vedtok burka- og nikab-forbud i 2011. Nederland og Danmark fulgte etter i år. I Nederland er loven ventet å tre i kraft neste år, melder NTB.

Berlingske Tidende oppsummerte etter én måned med burkaforbud i Danmark og fant ut at politiet hadde mottatt 59 anmeldelser, at to personer var siktet, men at det var skrevet ut null bøter.

Det fikk en talsperson for det innvandringskritiske opposisjonspartiet Dansk Folkeparti til å reagere:

- Det er mye som tyder på at ordensmakten ser med likegyldighet på tildekkingsforbudet, uttalte Martin Henriksen til avisa.

