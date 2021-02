Forsikringsselskap: Europa ligger an til å få flokkimmunitet i slutten av 2022

I en rapport om koronavaksineringen anslår forsikringsgiganten Euler Hermes at Europa får flokkimmunitet først i slutten av 2022.

Euler Hermes mener Europa taper 90 milliarder euro på forsinkelser i vaksineleveransene i 2021. Samtidig kan europeerne se langt etter flokkimmunitet med det første.

Basert på farten i vaksinasjonsprogrammet så langt, vil ikke Europa få flokkimmunitet før i slutten av 2022, anslår selskapet.

De mener EU-landene må ta umiddelbare grep for å få opp tempoet i vaksineringen. Målet bør være å vaksinere risikogruppene innen sommeren, slik at smittetiltak kan lettes opp på uten at det belaster helsevesenet for mye, mener forsikringsselskapet.

